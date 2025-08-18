Polícia Militar prende faccionado por importunação sexual em Diamantino
Policiais militares prenderam um homem, de 31 anos, por importunação sexual, além de violação de domicílio, na madrugada desta segunda-feira (18.8), em Diamantino. O suspeito ainda difamou a vítima e fez ameaças de morte contra a equipe policial.
