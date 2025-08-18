Polícia Militar prende faccionado por importunação sexual em Diamantino Policiais militares prenderam um homem, de 31 anos, por importunação sexual, além de violação de domicílio, na madrugada desta segunda...

Policiais militares prenderam um homem, de 31 anos, por importunação sexual, além de violação de domicílio, na madrugada desta segunda-feira (18.8), em Diamantino. O suspeito ainda difamou a vítima e fez ameaças de morte contra a equipe policial.

