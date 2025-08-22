Polícia Militar prende faccionado por tentativa de homicídio em Nova Marilândia Policiais militares prenderam um homem, de 34 anos, por tentativa de homicídio, na madrugada desta sexta-feira (22.8), em Nova Marilândia...

Policiais militares prenderam um homem, de 34 anos, por tentativa de homicídio, na madrugada desta sexta-feira (22.8), em Nova Marilândia. Com o suspeito, foram encontradas um facão e quatro facas utilizadas no crime. A equipe policial recebeu uma denúncia de que um homem estava caído no chão, em frente a um supermercado, com sangramento pelo corpo. De imediato, os policiais se deslocaram até o endereço.

