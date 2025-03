Momento MT |Do R7

Polícia Militar prende faccionados, apreende drogas e munições em Várzea Grande Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), do 4º Batalhão, prenderam seis pessoas, na noite desta quinta-feira (27.3), em abordagens...

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), do 4º Batalhão, prenderam seis pessoas, na noite desta quinta-feira (27.3), em abordagens distintas em Várzea Grande. Com os suspeitos, foram apreendidas duas armas de fogo e um simulacro, 62 porções de entorpecentes e 165 munições de diversos calibres.

