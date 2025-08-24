Polícia Militar prende faccionados com fuzil, espingarda, pistolas e mais de 300 munições Policiais militares do 13º Comando Regional prenderam dois homens, de 25 e 28 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite deste...

Policiais militares do 13º Comando Regional prenderam dois homens, de 25 e 28 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite deste sábado (23.8), em Campinápolis. Com os suspeitos, foram encontradas duas pistolas, um fuzil, uma espingarda e uma carabina, além de 364 munições de diversos calibres.

