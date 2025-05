Polícia Militar prende faccionados em flagrante por execução de rival em Cáceres

Policiais militares do 6º Batalhão apreenderam um adolescente, de 16 anos, e outros dois jovens, de 18 e 25, suspeitos pelo homicídio de Líbero Oliveira da Silva, de 28 anos, na madrugada desta quinta-feira (1.5), em Cáceres. A vítima foi executada com disparos de arma de fogo na região do pescoço e na cabeça, em sua residência, no bairro Cavalhada II. A morte foi confirmada por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Após o crime, os suspeitos fugiram em uma motocicleta, sentido Avenida Getúlio Vargas. Diante da situação, os policiais militares intensificaram o policiamento na região e receberam informações de que os autores do crime são integrantes de uma facção criminosa que estariam no município com objetivo de executar faccionados rivais.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: