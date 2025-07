Polícia Militar prende faccionados suspeitos de duplo homicídio em Várzea Grande

Momento MT |Do R7

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam, na noite desta sexta-feira (4.7), um homem e uma mulher, suspeitos de duplo homicídio, em Várzea Grande. A dupla é integrante de uma facção criminosa e possui diversas passagens criminais. Os suspeitos foram identificados e localizados com auxílio das câmeras de segurança do Vigia Mais MT.

