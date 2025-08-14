Logo R7.com
Polícia Militar prende foragido da Justiça e apreende simulacro de arma em Cuiabá

Policiais militares do 24º Batalhão identificaram e prenderam um homem, de 38 anos, foragido da Justiça pelo crime de roubo, na manhã desta quinta-feira (14.8), em Cuiabá. O homem foi preso em flagrante e, com ele, a PM apreendeu um simulacro de arma de fogo.

