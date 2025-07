Polícia Militar prende foragido da Justiça e mais dois suspeitos por porte de droga na Expoagro em Cuiabá

Momento MT |Do R7

A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem foragido da Justiça e dois homens por porte ilegal de drogas, nesta segunda-feira (14.7), em Cuiabá. Os suspeitos foram presos em flagrante durante policiamento da PM realizado na 57ª Expoagro.

