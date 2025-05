Polícia Militar prende foragidos da Justiça por homicídio e estupro de vulnerável em Barra do Garças Policiais militares de Barra do Garças prenderam dois homens com mandado de prisão em aberto, nesta quinta-feira (29.5), no município...

Momento MT|Do R7 30/05/2025 - 16h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share