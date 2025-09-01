Polícia Militar prende homem após esfaquear o próprio irmão durante uma discussão Um homem, de 24 anos, foi preso neste domingo (31.8), por policiais militares do 5º Batalhão, suspeito de esfaquear o próprio irmão... Momento MT|Do R7 01/09/2025 - 18h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem, de 24 anos, foi preso neste domingo (31.8), por policiais militares do 5º Batalhão, suspeito de esfaquear o próprio irmão, de 18 anos, após uma discussão, no bairro Jardim Europa, em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). A vítima sofreu ferimentos no ante braço e em um dos dedos das mãos. Assim que os policiais militares chegaram no local da ocorrência, foram informados pela própria vítima que estava acompanhada dos pais e do suspeito. Em certo momento, ambos estavam ingerindo bebidas alcoólicas, quando o denunciado chegou na casa e começou a discutir com o irmão por motivos desconhecidos. Diante da situação, o homem disse que saiu de perto do irmão, entrou no banheiro e assim que saiu foi surpreendido com diversas facadas desferidas pelo suspeito. O homem foi localizado pelas equipes militares e abordado em seguida, ainda na casa. A vítima foi socorrida pelos policiais até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) para atendimento médico. Já o irmão foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência. Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Diretores participam de palestras para reforçar aprendizagem nas escolas de Cuiabá

Programa Saúde na Escola promove ações de prevenção e cuidados com os estudantes

Sábado (06) tem vacinação na unidade de saúde do Jardim Primaveras