Polícia Militar prende homem com 110 porções de maconha em Cuiabá

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) 24º Batalhão prenderam um homem, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas, no final da tarde desta terça-feira (12.8), em Cuiabá. Com o suspeito, detido em flagrante, a PM apreendeu 110 porções de maconha e materiais para o tráfico de drogas.

