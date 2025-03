Polícia Militar prende homem com arma de fogo municiada após agredir e ameaçar esposa

Momento MT |Do R7

A Polícia Militar prendeu um homem, de 45 anos, por violência doméstica e porte ilegal de arma, na madrugada desta segunda-feira (3.3), no município de Querência. O suspeito foi preso em flagrante e, com ele, a PM apreendeu um revólver carregado com seis munições.

