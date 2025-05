Polícia Militar prende homem com armas de fogo, munições e maconha em zona rural

Momento MT |Do R7

Policiais militares do 18º Batalhão prenderam um homem em flagrante por porte ilegal de arma e tráfico de drogas, neste domingo (4.5), no município de Vila Bela da Santíssima Trindade (a 522 km de Cuiabá). Com o suspeito, foi apreendido duas armas de fogo, 26 munições e uma porção de maconha.

