Polícia Militar prende homem com entorpecentes e arma de fogo em Rondonópolis

Um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no final da noite desta quarta-feira (21.8), em Rondonópolis. Com o suspeito, a PM apreendeu um revólver e porções de substâncias análogas à maconha e à pasta base de cocaína.

