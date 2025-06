Momento MT |Do R7

Polícia Militar prende homem com quatro armas dentro de residência em Cáceres Policiais militares do 6º Batalhão prenderam um homem, de 28 anos, por posse e porte ilegal de arma de fogo, nesta segunda-feira (23...

Policiais militares do 6º Batalhão prenderam um homem, de 28 anos, por posse e porte ilegal de arma de fogo, nesta segunda-feira (23.6), em Cáceres. Com o suspeito, a PM apreendeu um revólver, uma garrucha, duas armas do tipo airsoft e 12 munições para todo o armamento.

Leia Mais em Momento MT: