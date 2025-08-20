Polícia Militar prende homem com revólver e munições em Tangará da Serra Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem, de 25 anos, por posse irregular de arma de fogo, no começo da manhã desta quarta...

Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem, de 25 anos, por posse irregular de arma de fogo, no começo da manhã desta quarta-feira (20.8), em Tangará da Serra. Com o suspeito, a PM apreendeu um revólver e três munições. Durante patrulhamento ostensivo, por volta de 5h30, a equipe do 19º BPM visualizou um grupo de pessoas conversando e consumindo bebidas alcoólicas, em uma conveniência. Ao se aproximarem do público, os policiais perceberam que um homem saiu correndo, tentando se esconder da PM.

