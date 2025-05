Polícia Militar prende homem em flagrante por ameaça contra a ex-esposa

Momento MT |Do R7

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam um homem, de 58 anos, por ameaça motivado por violência doméstica, na tarde de sábado (10.5), em Rondonópolis. O suspeito ameaçou a ex-mulher de morte caso ela o denunciasse para a polícia. A equipe policial foi acionada para comparecer ao endereço de uma mulher, de 53 anos, que recebeu ameaças de morte por seu ex-marido, no bairro Morada do Paraty.

