Polícia Militar prende homem em flagrante por tentativa de feminicídio em Cuiabá

Policiais militares do 3º Batalhão prenderam um homem, de 49 anos, por tentativa de feminicídio, na noite desta terça-feira (20.5), em Cuiabá. O suspeito foi preso em flagrante após atingir a vítima, de 46 anos, com golpes de faca em seu abdômen. Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 3º BPM foi acionada para comparecer em uma distribuidora do bairro Altos da Glória, onde havia uma mulher com ferimentos decorrente de faca.

