Polícia Militar prende homem em flagrante por tentativa de feminicídio em Rondonópolis Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 5º Batalhão prenderam um homem, de 33 anos, pelos crimes de tentativa de feminicídio... Momento MT|Do R7 05/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 05/04/2025 - 12h06 )

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 5º Batalhão prenderam um homem, de 33 anos, pelos crimes de tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio, em Rondonópolis. O suspeito foi preso em flagrante no local do crime, após atacar sua convivente e o filha dela, na noite desta sexta-feira (4.4). Conforme o boletim de ocorrência, as equipes do GAP realizavam patrulhamento noturno e foram abordados por um homem, que pediu para os policiais irem até a casa de sua irmã, no bairro Cidade de Deus 2. A testemunha argumentou que havia recebido uma ligação de seu sobrinho, que estava chorando muito. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse caso! Leia Mais em Momento MT: FICCO/PR e Receita Federal apreendem produtos descaminhados

