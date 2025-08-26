Polícia Militar prende homem em flagrante por tentativa de homicídio em Cáceres A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem, de 31 anos, pelo crime de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na... Momento MT|Do R7 26/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem, de 31 anos, pelo crime de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na manhã desta terça-feira (26.8), em Cáceres. Na ação, a PM apreendeu um revólver de calibre 38 e munições. Por volta de 07h20, a equipe do 6º BPM recebeu informações sobre disparos de arma em um velório, na região do bairro Jardim Lucélia. No endereço, os policiais foram recebidos pela vítima, um homem de 26 anos, que afirmou que um homem chegou ao local em uma motocicleta e com uma arma de fogo. Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF prende mulher com mais de 15kg de maconha no Aeroporto de Manaus/AM

PRF realizou Operação “Cavalo de Aço” em Rondonópolis (MT)

Audiência Pública discute Plano Plurianual (PPA) 2026/2029 em Sinop