Polícia Militar prende homem em flagrante por tentativa de homicídio em Diamantino

Policiais militares de Diamantino prenderam em flagrante um homem, de 49 anos, por tentativa de homicídio, neste domingo (9.2), no município. Com o suspeito, a PM apreendeu um revólver e as munições deflagradas utilizadas no crime.

