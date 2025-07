Polícia Militar prende homem em flagrante por violação de sepultura

Policiais militares do 2º Pelotão de Alto Taquari (487 km de Cuiabá) prenderam na manhã desta terça-feira (22.7), um homem suspeito por violação de sepultura no cemitério municipal. O homem foi encontrado saindo do túmulo do próprio avô, falecido há cinco anos. Conforme informações do boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados, por volta das 6h30, pelo funcionário do cemitério, que relatou ter chegado para trabalhar e flagrou o homem saindo de dentro de um túmulo (gaveta).

