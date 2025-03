Polícia Militar prende homem em flagrante por violência doméstica em Sinop

O 11º Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem, de 31 anos, por lesão corporal motivada por violência doméstica, na madrugada desta quarta-feira (12.3), em Sinop. O suspeito foi preso em flagrante após agredir a esposa com socos em seu rosto. As equipes policiais foram acionadas por volta de 01h, após a vítima, de 23 anos, denunciar o crime via 190. No local, os militares encontraram a mulher com lesões visíveis pelo rosto e braços.

