Polícia Militar prende homem embriagado por ameaça e porte ilegal de arma de fogo

Um homem de 58 anos foi preso em flagrante, na noite deste sábado (12/4), por porte ilegal de arma de fogo e ameaça, na região central do município de Jauru (389 km de Cuiabá). Com ele, foi apreendida uma arma do tipo garrucha, calibre .22. Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares realizavam rondas na região central do município quando foram informados de que o suspeito, aparentemente embriagado, estava ameaçando pessoas em uma distribuidora de bebidas com uma arma de fogo.

