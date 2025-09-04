Polícia Militar prende homem por agredir e ameaçar a ex-esposa de morte Policiais militares prenderam um homem, de 37 anos, por ameaça e lesão corporal motivada por violência doméstica, na noite desta quarta...

Policiais militares prenderam um homem, de 37 anos, por ameaça e lesão corporal motivada por violência doméstica, na noite desta quarta-feira (3.9), em Cuiabá. O suspeito agrediu a ex-esposa com enforcamento, causando asfixia, além de ofensas com xingamentos e ameaças de morte.

