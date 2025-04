Polícia Militar prende homem por agressão contra mulher em Jaciara

Momento MT |Do R7

Policiais militares do 28º Batalhão prenderam um homem, de 25 anos, por violência doméstica, na noite desta segunda-feira (21.4), em Jaciara. O suspeito agrediu a mulher com tapas no rosto durante uma discussão.

