Polícia Militar prende homem por lesão corporal contra esposa e sogra Policiais militares prenderam um homem, de 39 anos, por lesão corporal motivado por violência doméstica, na noite desta quarta-feira...

Policiais militares prenderam um homem, de 39 anos, por lesão corporal motivado por violência doméstica, na noite desta quarta-feira (6.8), em Várzea Grande. O suspeito agrediu a esposa e tentou desferir golpes de facão contra a sogra, atingindo uma criança. A equipe policial foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica em uma residência no bairro Marajoara. De imediato, os policiais se deslocaram até o endereço para verificar a veracidade dos fatos.

