Polícia Militar prende homem por porte ilegal de arma de fogo em São José do Rio Claro Policiais militares do município de São José do Rio Claro prenderam em flagrante um homem, de 55 anos, por porte ilegal de arma de...

Policiais militares do município de São José do Rio Claro prenderam em flagrante um homem, de 55 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite deste sábado (12.7). Com o suspeito, foram apreendidos um revólver calibre .22 e dez munições do mesmo calibre. Durante patrulhamento, os policiais receberam uma denúncia por populares de que um homem estava efetuando disparos de arma de fogo em via pública. De imediato os policiais realizaram buscas na região do local do fato.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa ocorrência!

Leia Mais em Momento MT: