Polícia Militar prende homem por tentar matar o filho com uma faca em Nova Monte Verde

Policiais militares prenderam em flagrante um homem de 37 anos, suspeito de tentativa de homicídio, na noite deste domingo (10.8), em Nova Monte Verde. Ele desferiu golpes de faca contra o próprio filho de 16 anos. A PM foi abordada por uma mulher, que informou que seu sobrinho havia sofrido uma tentativa de homicídio. Os policiais se deslocaram até o local e flagraram o suspeito saindo da casa, com sinais de embriaguez e manchas de sangue no rosto. O homem confessou à PM que havia brigado com o filho e atacado ele com uma faca.

