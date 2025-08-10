Logo R7.com
Polícia Militar prende homem por tentativa de feminicídio contra ex-companheira

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam um homem, de 44 anos, por tentativa de feminicídio, na noite deste sábado (9.8), em Rondonópolis...

Momento MT|Do R7

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam um homem, de 44 anos, por tentativa de feminicídio, na noite deste sábado (9.8), em Rondonópolis. O suspeito foi preso em flagrante pela PM após atacar e ferir sua ex-companheira, de 49 anos, com um canivete. Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 5º BPM foi acionada via 190 por uma equipe de unidade de saúde que informou sobre a entrada de uma mulher, que estava com um corte profundo em seu rosto.

