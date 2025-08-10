Polícia Militar prende homem por tentativa de feminicídio contra ex-companheira Policiais militares do 5º Batalhão prenderam um homem, de 44 anos, por tentativa de feminicídio, na noite deste sábado (9.8), em Rondonópolis...

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam um homem, de 44 anos, por tentativa de feminicídio, na noite deste sábado (9.8), em Rondonópolis. O suspeito foi preso em flagrante pela PM após atacar e ferir sua ex-companheira, de 49 anos, com um canivete. Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 5º BPM foi acionada via 190 por uma equipe de unidade de saúde que informou sobre a entrada de uma mulher, que estava com um corte profundo em seu rosto.

