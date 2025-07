Polícia Militar prende homem por tentativa de feminicídio em Nova Olímpia

Policiais militares de Nova Olímpia prenderam um homem, de 50 anos, por tentativa de feminicídio, na madrugada desta quinta-feira (10.7). O suspeito agrediu a sua esposa, de 37 anos, com socos e chutes, além de espancá-la com pedaço de madeira e a ameaçá-la de morte com uma faca. A equipe policial foi acionada por populares que informaram que uma mulher sofreu tentativa de homicídio e estava caída em frente a uma residência, no bairro Jardim das Oliveiras. De imediato, os policiais se deslocaram até o endereço.

