Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio contra irmão em Cuiabá Policiais militares do 10º Batalhão prenderam um homem, de 30 anos, por tentativa de homicídio, na madrugada desta segunda-feira (24...

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam um homem, de 30 anos, por tentativa de homicídio, na madrugada desta segunda-feira (24.3), no Distrito da Guia, em Cuiabá. O suspeito foi preso em flagrante após tentar matar seu próprio irmão com uma faca.

