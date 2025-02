Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio contra o próprio irmão

Policiais militares prenderam um homem de 25 anos por tentativa de homicídio, na madrugada desta segunda-feira (03.2), em Paranatinga (375 km de Cuiabá). O suspeito agrediu o irmão na cabeça com um pedaço de madeira enquanto ele dormia. Os policiais da 2ª Companhia Independente foram acionados ao Hospital Municipal após um paciente dar entrada com um corte profundo na cabeça. No local, a equipe encontrou a vítima, que informou que estava em casa, no bairro Vila Nova, quando foi agredida.

