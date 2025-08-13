Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e recupera câmeras furtadas do Vigia Mais MT Policiais militares prenderam um jovem de 24 anos, suspeito de tráfico ilícito de drogas, na madrugada desta quarta-feira (13.8), em...

Policiais militares prenderam um jovem de 24 anos, suspeito de tráfico ilícito de drogas, na madrugada desta quarta-feira (13.8), em São José do Xingu. Com o criminoso, foram encontradas 26 porções de drogas e uma quantia de R$ 2,2 mil em dinheiro. Na ação, a PM também recuperou câmeras do Vigia Mais MT, que haviam sido furtadas.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência e outras informações relevantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: