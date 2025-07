Polícia Militar prende homem por tráfico e apreende 17 porções de drogas

Momento MT |Do R7

Policiais militares do 5º Comando Regional prenderam um homem, de 18 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quinta-feira (17.7), em Barra do Garças. Com o suspeito, foram apreendidos dois tabletes e quinze porções de maconha.

