Polícia Militar prende homem que agrediu companheira com barra de ferro em Cuiabá
Policiais militares do 10º Batalhão prenderam um homem, de 28 anos, por lesão corporal motivada por violência doméstica, na madrugada desta segunda-feira (11.8), em Cuiabá. O suspeito foi detido em flagrante após agredir sua companheira, de 28 anos, com uma barra de ferro.Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
