Polícia Militar prende homem que agrediu companheira com barra de ferro em Cuiabá

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam um homem, de 28 anos, por lesão corporal motivada por violência doméstica, na madrugada desta segunda-feira (11.8), em Cuiabá. O suspeito foi detido em flagrante após agredir sua companheira, de 28 anos, com uma barra de ferro.

