Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Polícia Militar prende homem que agrediu companheira com barra de ferro em Cuiabá

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam um homem, de 28 anos, por lesão corporal motivada por violência doméstica, na madrugada...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam um homem, de 28 anos, por lesão corporal motivada por violência doméstica, na madrugada desta segunda-feira (11.8), em Cuiabá. O suspeito foi detido em flagrante após agredir sua companheira, de 28 anos, com uma barra de ferro.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.