Polícia Militar prende homem que ameaçou irmão com arma de fogo em Barra do Garças Policiais militares do 2º Batalhão prenderam um homem, de 27 anos, pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma, nesta terça-feira...

Policiais militares do 2º Batalhão prenderam um homem, de 27 anos, pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma, nesta terça-feira (8.7), na cidade de Barra do Garças. Com o suspeito, preso em flagrante por ameaçar o próprio irmão, a PM apreendeu um revólver carregado com seis munições.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: