Polícia Militar prende homem suspeito de agredir e ameaçar a própria mãe de morte com uma faca Policiais militares do 5º Batalhão prenderam um homem, de 30 anos, suspeito de agredir e ameaçar a própria mãe, de 51 anos, de morte...

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam um homem, de 30 anos, suspeito de agredir e ameaçar a própria mãe, de 51 anos, de morte com uma faca, nesta sexta-feira (15.8), em Rondonópolis (220 km de Cuiabá. A vítima contou já ter sofrido situações semelhantes dias anteriores.

Para mais detalhes sobre este caso e as ações da Polícia Militar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: