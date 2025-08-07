Polícia Militar prende integrantes de quadrilha por roubo de veículos em Rondonópolis Policiais militares da Força Tática e do Raio, do 4º Comando Regional, recuperaram dois veículos e prenderam dois homens, na noite...

Policiais militares da Força Tática e do Raio, do 4º Comando Regional, recuperaram dois veículos e prenderam dois homens, na noite desta quarta-feira (7.8), suspeitos por roubo, em Rondonópolis (220 km de Cuiabá). A dupla já possui diversas passagens criminais e estavam com mandados de prisão em aberto. Uma caminhonete modelo SW4 seria levada para a Bolívia.

