Polícia Militar prende jovem suspeito de envolvimento em execução em Sorriso A Polícia Militar prendeu em flagrante um jovem de 19 anos, na noite desta segunda-feira (4.8), por suspeita de envolvimento no homicídio... Momento MT|Do R7 05/08/2025 - 14h38

A Polícia Militar prendeu em flagrante um jovem de 19 anos, na noite desta segunda-feira (4.8), por suspeita de envolvimento no homicídio de Rone Gomes dos Santos, de 36 anos, em Sorriso (a 396 km de Cuiabá). De acordo com o boletim de ocorrência, Rone foi executado com diversos disparos de arma de fogo no bairro Morada do Bosque. Os policiais militares se deslocaram ao local dos fatos e encontraram Rone caído no chão, com diversas manchas de sangue, na via pública. Uma equipe de saúde identificou que a vítima sofreu oito disparos de arma de fogo, não resistiu aos ferimentos e morreu.

