Polícia Militar prende mãe e filho com quatro mil maços de cigarros contrabandeados em Cláudia

A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu uma mulher e um homem, de 66 e 34 anos respectivamente, pelo crime de contrabando, na noite desta terça-feira (11.3), no município de Claúdia. Com os suspeitos, que se apresentaram como mãe e filho, a PM apreendeu quatro mil maços de cigarros vindos do Paraguai.

