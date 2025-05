Polícia Militar prende membros de facção criminosa por duplo homicídio em Cáceres Policiais militares do 6º Batalhão prenderam em flagrante dois membros de uma facção criminosa, nesta quinta-feira (15.5), suspeitos... Momento MT|Do R7 15/05/2025 - 20h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 20h04 ) twitter

Policiais militares do 6º Batalhão prenderam em flagrante dois membros de uma facção criminosa, nesta quinta-feira (15.5), suspeitos de participarem de duplo homicídio e na tentativa de um terceiro, em Cáceres (a 220 km de Cuiabá). Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas assassinadas são Jhonatan Oliveira Lopes e Mateus Bispo de Freitas, de 29 e 27 anos, que foram executados com disparos de arma de fogo nesta quarta-feira (14.5). Um homem, de 29 anos, foi socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional de Cáceres. Seu estado de saúde não foi divulgado.

