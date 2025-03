Polícia Militar prende membros de facção e apreende 100 porções de drogas

Momento MT |Do R7

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão prenderam cinco homens e apreenderam uma adolescente, de 17, por tráfico ilícito de drogas, nesta quarta-feira (12.3), em Várzea Grande. Com os suspeitos, foram recolhidos duas porções de pasta base, dois tabletes e 43 porções de maconha e 53 porções de cocaína.

