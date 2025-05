Polícia Militar prende mulher após esfaquear namorado durante discussão

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam uma mulher, de 26 anos, por lesão corporal motivada por violência doméstica, na madrugada desta sexta-feira (16.5), em Sinop. A suspeita golpeou o namorado com duas facas causando ferimentos. A equipe de militares foi acionada devido uma ocorrência de desentendimento de um casal, em um conjunto de quitinetes no setor Norte. Os policiais se deslocaram até o endereço e encontraram a vítima com lesão no braço e perna.

