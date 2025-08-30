Logo R7.com
Polícia Militar prende mulher e apreende 353 tabletes de maconha em Várzea Grande

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão apreenderam 353 tabletes de substância análoga a maconha, na noite desta...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 4º Batalhão apreenderam 353 tabletes de substância análoga a maconha, na noite desta sexta-feira (29.8), em Várzea Grande. Na ação, uma mulher, de 24 anos, foi presa em flagrante por associação ao tráfico de drogas.

