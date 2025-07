Polícia Militar prende mulher em flagrante por tentativa de homicídio contra casal

Momento MT |Do R7

Policiais militares do 25º Batalhão prenderam em flagrante uma suspeita, de 48 anos, por tentativa de homicídio contra um homem e uma mulher, no final da tarde desta terça-feira (29.7), em Várzea Grande. Na ação, a PM apreendeu um revólver de calibre .38 com munições deflagradas.

