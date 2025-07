Polícia Militar prende mulher faccionada e apreende 79 porções de drogas

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam uma mulher, de 24 anos, por tráfico ilícito de drogas, na tarde desta terça-feira (1º.7), em Várzea Grande. Com a suspeita, foram encontradas 79 porções de maconha e cocaína, que seriam levadas até um presídio de Cuiabá. Durante patrulhamento pelo bairro José Carlos Guimarães, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) do 4º BPM flagrou uma mulher carregando alguns pacotes pequenos na mão, em frente a uma residência. A suspeita tentou fugir ao ver a viatura, mas foi abordada. Com ela, foram encontradas quatro porções de maconha.

