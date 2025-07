Polícia Militar prende mulher por agredir a própria mãe em Jaciara

Momento MT |Do R7

Policiais militares do 26º Batalhão prenderam uma mulher, de 26 anos, por lesão corporal contra a própria mãe, de 43 anos, na noite deste domingo (6.7), em Jaciara. A vítima relatou que foi agredida com socos e chutes no corpo por sua filha que estava embriagada.

