Polícia Militar prende quadrilha por tráfico, apreende fuzis e 180 quilos de drogas Uma ação integrada da Força Tática do 6º Comando Regional, com apoio do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), prendeu, na noite desta...

Uma ação integrada da Força Tática do 6º Comando Regional, com apoio do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), prendeu, na noite desta sexta-feira (31.1), cinco traficantes, apreendeu 180 kg de droga, além de seis fuzis, na zona rural do município de Cáceres.

