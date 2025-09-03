Polícia Militar prende quadrilha suspeita por roubo, recupera veículo e apreende armas de fogo Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam, nesta terça-feira (2.9), dois homens e três mulheres, suspeitos...

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam, nesta terça-feira (2.9), dois homens e três mulheres, suspeitos por roubo e porte ilegal de arma de fogo, em Várzea Grande. Na ação, as equipes recuperaram um veículo Toyota Corola prata, apreenderam um Fox, duas armas de fogo e munições. Os militares contaram com apoio do Ciopaer, 25ª Cia PM, 4º Batalhão e a Rotam.

